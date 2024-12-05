Барселона намерена пригласить Та свободным агентом

Игрок уже переговорил с Деку.

Барселона работает над трансфером Джонатана Та, утверждает Флориан Плеттенберг.

Журналист считает, что у каталонского клуб очень высокие шансы пригласить немецкого защитника свободным агентом летом.

Ханси Флик лично настаивает на трансфере Та, он видит в нем идеального игрока для своего футбола. Кроме того, у них один агент.

Представители Та уже ведут переговоры с каталонцами, а сам игрок встречался с Деку.

Ранее также сообщалось, что английские клубы следят за бразильским вратарем.

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