Мудрик не тренировался накануне матча против Брентфорда

Похоже, Михаил пропустит еще один матч.

Украинец Михаил Мудрик рискует пропустить еще один матч Челси из-за своей болезни.

Как сообщает twitter-аккаунт CarefreeYouth, ссылаясь на видео с Youtube-канала лондонцев, Мудрик пропустил тренировку накануне матча против Брентфорда.

Также на кадрах с занятия отсутствовали Ромео Лавия, Кристофер Нкунку и Жоау Фелиш.

Отметим, что официальной информации о состоянии здоровья вингера пока нет. Позже должна состояться пресс-конференция Энцо Марески перед игрой с «пчелами» и, возможно, там он выскажется относительно готовности Михаила.

Напомним, ранее сообщалось, что Компани высказался относительно возможной заинтересованности Баварии в услугах Мудрика.

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