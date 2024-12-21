Тоттенхэм может подписать дублера топ-клуба АПЛ из-за травмы основного вратаря
Куивин Келлегер стал целью "шпор".
Лондонский Тоттенхэм планирует выйти на трансферный рынок с целью подписания нового голкипера.
Как сообщает Football Insider, "шпоры" готовы подписать дублера Ливерпуля Куивина Келлегера. Ирландец давно заявляет о своем желании покинуть стан мерсисайдцев.
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Сколько «красные» захотят за своего вратаря неизвестно, но, стоит отметить, что летом и зимой прошлого года Ливерпуль уже отклонял несколько предложений касаемо Келлегера.
В этом сезоне Куивин имел определенную игровую практику из-за травмы Алиссона, сыграв 13 матчей, из которых 6 «всухую».
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