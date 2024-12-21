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Аутсайдер АПЛ назначил тренера, который провалился в Роме

Иван Юрич подписал полуторагодичный контракт.
Сегодня, 19:31
Иван Юрич / Getty Images
Иван Юрич / Getty Images

Английский Саутгемптон назначил нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба «святых», основную команду возглавил хорватский специалист Иван Юрич. Он заменил шотландца Рассела Мартина.

Юрич подписал контракт сроком на 18 месяцев. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

Последним местом работы Ивана была Рома. Он проработал в стане римлян лишь 2 месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома АПЛ

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