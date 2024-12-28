Арсенал - Ипсвич 1:0: обзор матча и результат игры 27.12.2024
В пятницу, 27 декабря, лондонский Арсенал принимал на своем поле Ипсвич в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.
Команда Микеля Артеты справилась с одним из аутсайдеров национального первенства, одержав минимальную победу со счетом 1:0.
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Единственный гол во встрече на 23-й минуте себе в актив записал Кай Хаверц, который с близкого расстояния замкнул на дальней стойке подачу слева от Леандро Троссара. До перерыва еще одно взятие ворот в исполнении "канониров" было отменено из-за офсайда.
Во втором тайме лондонская команда имела моменты, чтобы увеличить свое преимущество, но результат остался неизменным. Ипсвич же вряд ли мог рассчитывать на лучший исход поединка без единого удара в створ ворот.
На этот матч в заявку Арсенала вернулся украинский защитник Александр Зинченко, восстановившись после травмы, но весь поединок провел на скамейке запасных.
Арсенал, набрав 36 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Лидирующий Ливерпуль опережает "канониров" на шесть баллов и имеет матч в запасе. Ипсвич с 12 пунктами остался на предпоследней 19-й позиции.
Статистика матча Арсенал - Ипсвич 18-го тура чемпионата Англии
Арсенал - Ипсвич 1:0
Гол: Хаверц, 23
Ожидаемые голы (xG): 1.94 - 0.61
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 13 - 3
Удары в створ: 5 - 0
Угловые: 5 - 1
Фолы: 7 - 12
Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли - Эдегор, Хаверц, Райс (Парти, 86) - Троссар, Жезус (Мерино, 72), Мартинелли.
Ипсвич: Мурич - О'Ши, Вулфенден (Г. Кларк, 90+1), Гривз - Джонсон (Броудгед, 80), Филлипс, Каюсте (Тейлор, 80), Дэвис - Хатчинсон, Шмодикс (Дж. Кларк, 71) - Делап (Аль-Хаммади, 80).
Предупреждения: Хаверц - Дэвис.
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