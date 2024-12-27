Зинченко вернулся: Арсенал огласил состав на ближайший матч АПЛ

Украинский защитник начнет поединок с Ипсвичем на скамейке запасных.

В пятницу, 27 декабря, лондонский Арсенал проведет домашний матч с Ипсвичем в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

В состав "канониров" вернулся украинский защитник Александр Зинченко, который восстановился после травмы.

Читай также: Зинченко возобновил тренировки с Арсеналом

На этой неделе украинец приступил к тренировкам, после чего был включен в заявку на матч и начнет поединок на скамейке запасных.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



💪 Lewis-Skelly continues at left-back

🔙 Rice returns to the starting XI

🪄 Trossard on the wing



Let's do this, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) December 27, 2024

Матч АПЛ Арсенал - Ипсвич начнется в 22:15 по киевскому времени.

Напомним, что в последний раз Зинченко выходил на поле 4 декабря в матче с Манчестер Юнайтед (2:0), после чего был вынужден пропустить пять поединков "канониров" из-за повреждения.

Всего в нынешнем сезоне украинец провел за лондонскую команду девять матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!