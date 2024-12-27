iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко вернулся: Арсенал огласил состав на ближайший матч АПЛ

Украинский защитник начнет поединок с Ипсвичем на скамейке запасных.
Вчера, 21:55
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В пятницу, 27 декабря, лондонский Арсенал проведет домашний матч с Ипсвичем в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

В состав "канониров" вернулся украинский защитник Александр Зинченко, который восстановился после травмы.

Читай также: Зинченко возобновил тренировки с Арсеналом

На этой неделе украинец приступил к тренировкам, после чего был включен в заявку на матч и начнет поединок на скамейке запасных.

Матч АПЛ Арсенал - Ипсвич начнется в 22:15 по киевскому времени.

Напомним, что в последний раз Зинченко выходил на поле 4 декабря в матче с Манчестер Юнайтед (2:0), после чего был вынужден пропустить пять поединков "канониров" из-за повреждения.

Всего в нынешнем сезоне украинец провел за лондонскую команду девять матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Защитник ПСЖ заинтересовал клубы АПЛ Защитник ПСЖ заинтересовал клубы АПЛ
Ливерпуль в волевом стиле разобрался с Лестером Ливерпуль в волевом стиле разобрался с Лестером
Цыганков будет готов к первому матчу Жироны после зимнего перерыва Цыганков будет готов к первому матчу Жироны после зимнего перерыва
"Винисиус должен был получить Золотой мяч": Роналду объяснил, почему бразилец заслужил награду "Винисиус должен был получить Золотой мяч": Роналду объяснил, почему бразилец заслужил награду
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:23
Европа23:23
Цыганков будет готов к первому матчу Жироны после зимнего перерыва
Европа22:52
"Винисиус должен был получить Золотой мяч": Роналду объяснил, почему бразилец заслужил награду
Киберспорт22:25
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: ropz занял 18-е место в рейтинге
Европа21:55
Зинченко вернулся: Арсенал огласил состав на ближайший матч АПЛ
Украина21:36
УХЛ: Киев Кепиталз одержали разгромную победу над Крижинкой
Европа21:18
Реал, Анчелотти, Беллингем, Ямаль, Роналду стали лауреатами Globe Soccer Awards 2024
Европа20:24
Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Европа20:15
Два игрока из УПЛ вошли в топ-20 лучших атакующих правых защитников возрастом до 21 года
Украина19:50
Календарь Динамо: "бело-синие" объявили четырех спарринг-партнеров на зимний сбор
Другие страны19:46
Роналду рассказал, чем собирается заниматься после завершения карьеры игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK