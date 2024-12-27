Зинченко вернулся: Арсенал огласил состав на ближайший матч АПЛ
В пятницу, 27 декабря, лондонский Арсенал проведет домашний матч с Ипсвичем в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.
В состав "канониров" вернулся украинский защитник Александр Зинченко, который восстановился после травмы.
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На этой неделе украинец приступил к тренировкам, после чего был включен в заявку на матч и начнет поединок на скамейке запасных.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 27, 2024
💪 Lewis-Skelly continues at left-back
🔙 Rice returns to the starting XI
🪄 Trossard on the wing
Let's do this, Gunners 👊
Матч АПЛ Арсенал - Ипсвич начнется в 22:15 по киевскому времени.
Напомним, что в последний раз Зинченко выходил на поле 4 декабря в матче с Манчестер Юнайтед (2:0), после чего был вынужден пропустить пять поединков "канониров" из-за повреждения.
Всего в нынешнем сезоне украинец провел за лондонскую команду девять матчей во всех турнирах без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко.
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