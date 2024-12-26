Зинченко возобновил тренировки с Арсеналом

Украинский защитник "канониров" близок к возвращению на поле после травмы.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко возобновил тренировки после вынужденного перерыва из-за травмы.

Лондонский клуб в сети X опубликовал видео с подготовки к следующему матчу, на котором видно, что украинец занимался вместе с командой.

Always raising the standards ✊ pic.twitter.com/adsrgAZW2V — Arsenal (@Arsenal) December 24, 2024

Ближайший матч Арсенал проведет в пятницу, 27 декабря, дома против Ипсвича в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

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До этого Зинченко из-за повреждения был вынужден пропустить пять матчей "канониров". Всего в нынешнем сезоне украинец провел за лондонскую команду девять поединков во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко.

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