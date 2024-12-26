iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко возобновил тренировки с Арсеналом

Украинский защитник "канониров" близок к возвращению на поле после травмы.
Сегодня, 17:45
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко возобновил тренировки после вынужденного перерыва из-за травмы.

Лондонский клуб в сети X опубликовал видео с подготовки к следующему матчу, на котором видно, что украинец занимался вместе с командой.

Ближайший матч Арсенал проведет в пятницу, 27 декабря, дома против Ипсвича в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

Читай также: Зинченко вне конкуренции: украинец стал первым в забавном опросе партнеров по Арсеналу

До этого Зинченко из-за повреждения был вынужден пропустить пять матчей "канониров". Всего в нынешнем сезоне украинец провел за лондонскую команду девять поединков во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко может вернуться в заявку команды Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко может вернуться в заявку команды
Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко
Ярмолюк и Забарный подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам АПЛ Ярмолюк и Забарный подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам АПЛ
Кунья положил крутой "сухой лист", а Вулверхэмптон одолел Манчестер Юнайтед Кунья положил крутой "сухой лист", а Вулверхэмптон одолел Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Европа21:29
Кунья положил крутой "сухой лист", а Вулверхэмптон одолел Манчестер Юнайтед
Европа20:56
"Это разочаровывает, но продолжаем работать": Гвардиола отреагировал на ничью с Эвертоном
Киберспорт20:30
Passion UA уступили MOUZ и сыграют с Zero Tenacity за выход в гранд-финал EPL Season 22
Украина20:10
УХЛ: Шторм одержал разгромную победу над Крижинкой
Бокс19:58
Бывший тренер Джошуа назвал единственного соперника, который может его заинтересовать
Европа19:37
Палмер установил новый рекорд Челси по голам
Европа19:01
Фулхэм ошарашил Челси под конец матча, вырвав победу
Европа18:52
Бормнут Забарного не сумел переиграть одного из аутсайдеров
Европа18:40
Забарный обошел Реброва по количеству матчей в АПЛ
Европа18:02
Мусульмане снова раскритиковали звезду Ливерпуля за рождественские фото
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK