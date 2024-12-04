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Зинченко вне конкуренции: украинец стал первым в забавном опросе партнеров по Арсеналу

Игроки лондонской команды выбрали самого смешного одноклубника.
Сегодня, 10:56
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Пресс-служба лондонского Арсенала решила провести забавный опрос среди своих футболистов, чтобы определить, кто самый смешной в команде.

Первые баллы в голосовании благодаря Леандро Троссарду и Кирану Тирни взяли Кай Хаверц и Деклан Райс. Тем не менее после все единогласно выбрали Александра Зинченко. Немецкий и английский полузащитники сами признали превосходство украинца в этом аспекте, а их мнение поддержали Рахим Стерлинг и Микель Мерино.

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Одноклубники отметили, что Зинченко реально очень смешной, никогда не перестает говорить и просто сумасшедший.

Ранее сообщалось, что Зинченко может покинуть Арсенал ради нового форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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