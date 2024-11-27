"Я Зинченко! Что с тобой не так?": Александр переиграл Стерлинга в интересную игру

Украинец победил своих одноклубников в челлендже.

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко принял участие в конкурсе.

Пресс-служба "канониров" записала челлендж вместе с украинцем, Рахимом Стерлингом и Якубом Кивиором.

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Футболисты должны были называть игроков, которые играли за Арсенал. В итоге победил Зинченко.

Забавно, что во время общения Стерлинг неправильно произнес фамилию Александра, который затем поправил его.

Напомним, дочь Максима Шацких показала, с кем она встречается из игроков Динамо.

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