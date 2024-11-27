"Я Зинченко! Что с тобой не так?": Александр переиграл Стерлинга в интересную игру
Украинец победил своих одноклубников в челлендже.
Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко принял участие в конкурсе.
Пресс-служба "канониров" записала челлендж вместе с украинцем, Рахимом Стерлингом и Якубом Кивиором.
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Футболисты должны были называть игроков, которые играли за Арсенал. В итоге победил Зинченко.
Забавно, что во время общения Стерлинг неправильно произнес фамилию Александра, который затем поправил его.
Напомним, дочь Максима Шацких показала, с кем она встречается из игроков Динамо.
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