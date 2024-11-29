Зинченко может покинуть Арсенал ради нового форварда для Артеты

Вместе с украинцем продать могут также другого "экс-горожанина".

Арсенал готов продать дуэт экс-звезд из Манчестер Сити, утверждает The Athletic.

По информации издания, "канониры" очень хотят пригласить Александра Исака, однако Ньюкасл требует за форварда огромные деньги.

Чтобы трансфер состоялся, клубу необходимо продавать игроков, и первыми на выход могут стать Александр Зинченко и Габриэль Жесус.

Оба игрока в этом сезоне потеряли место в стартовом составе, у украинца семь выходов на поле, а у бразильца - 16 и один гол и один ассист.

Исак считается идеальным форвардом для текущей команды Артеты, а потому клуб пойдет на многое, ради его подписания. Вероятно, Лондон покинут еще игроки, кроме Зинченко и Жезуса.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард Сити заинтересовал Челси и МЮ.

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