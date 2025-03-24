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Футбол

Арсенал срочно предложил сенсационному таланту новый контракт

"Канониры" намерены сохранить Итана Нванери в команде.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Итан Нванери / Getty Images
Итан Нванери / Getty Images

Арсенал в ускоренном темпе работает над новым контрактом Итана Нванери, утверждает 90Min.

18-летний вингер неождиданно стал ключевым игроком команды после того, как заменил травмированного Букайо Сака.

Своей игрой в последние месяцы Нванери заслужил звание одного из лучших молодых игроков Европы, что, естественно, притянуло к нему интерес других европейских грандов.

Интересно, что игрок всегда высоко ценился в Арсенале, но в итоге тренерский штаб был удивлен тем скачком в развитии, котороый продемонстрировал игрок, полуич шанс.

Некоторые издания утверждали, что Нванери очень заинтересовал Реал, а потому "канониры", чтобы сохранить игрока, уже работают над новым пятилетним соглашением с футболистом.

Ранее также сообщалось, что в Тоттенхэме уже готовятся к отставке главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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