Арсенал срочно предложил сенсационному таланту новый контракт
Арсенал в ускоренном темпе работает над новым контрактом Итана Нванери, утверждает 90Min.
18-летний вингер неождиданно стал ключевым игроком команды после того, как заменил травмированного Букайо Сака.
Своей игрой в последние месяцы Нванери заслужил звание одного из лучших молодых игроков Европы, что, естественно, притянуло к нему интерес других европейских грандов.
Интересно, что игрок всегда высоко ценился в Арсенале, но в итоге тренерский штаб был удивлен тем скачком в развитии, котороый продемонстрировал игрок, полуич шанс.
Некоторые издания утверждали, что Нванери очень заинтересовал Реал, а потому "канониры", чтобы сохранить игрока, уже работают над новым пятилетним соглашением с футболистом.
Ранее также сообщалось, что в Тоттенхэме уже готовятся к отставке главного тренера.
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