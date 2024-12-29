Как выглядела Ла Лига в 90-е? Лучшие игроки эпохи: Шукер, Ривалдо, Фигу, Рауль

В своем новом видео Football.ua предлагает вернуться в эпоху, когда футбол был не только игрой, а настоящим искусством.

Легенды Ла Лиги 90-х - Рауль, Ривалдо, Куман, Субисаррета, Луиш Фигу и другие - создавали моменты, которые навсегда останутся в истории футбола.

В этом видео была собрана символическая сборная лучших игроков десятилетия.

Напомним, ранее Football.ua представил видео о ярком вратаре Ливерпуля Брюсе Гроббеларе.

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