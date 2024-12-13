Как солдат спецназа стал легендой футбола: история Брюса Гроббелара, яркого вратаря Ливерпуля

От джунглей Зимбабве к славе на Энфилде - невероятная история Брюса Гроббелара, легендарного вратаря Ливерпуля.

В своем новом видео Football.ua рассказывает, как он начинал свою карьеру, служил в спецназе, почему переехал в Канаду и как стал главной звездой Ливерпуля.

Узнайте о его легендарных "ногах-спагетти", поцелуе соперника, триумфах в Кубке чемпионов и скандалах, которые перевернули его жизнь.

Брюс Гроббелар - это больше, чем просто вратарь. Это целая эпоха в футболе!

Напомним, ранее Football.ua презентовал видео о противостоянии Александра Усика и Тайсона Фьюри с футбольным контекстом.

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