Как солдат спецназа стал легендой футбола: история Брюса Гроббелара, яркого вратаря Ливерпуля
Предлагаем вашему вниманию видео о неординарной футбольной личности.
От джунглей Зимбабве к славе на Энфилде - невероятная история Брюса Гроббелара, легендарного вратаря Ливерпуля.
В своем новом видео Football.ua рассказывает, как он начинал свою карьеру, служил в спецназе, почему переехал в Канаду и как стал главной звездой Ливерпуля.
Узнайте о его легендарных "ногах-спагетти", поцелуе соперника, триумфах в Кубке чемпионов и скандалах, которые перевернули его жизнь.
Брюс Гроббелар - это больше, чем просто вратарь. Это целая эпоха в футболе!
Напомним, ранее Football.ua презентовал видео о противостоянии Александра Усика и Тайсона Фьюри с футбольным контекстом.
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