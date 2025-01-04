Анчелотти: Реал будет апеллировать относительно красной Винисиуса

Итальянец считает, что его подопечного не заслуженно удалили.

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о красной Винисиусу Жуниору в матче против Валенсии

По словам итальянца, голкипер "летучих мышей" Столе Димитриевски, против которого нарушил правила Винисиус в эпизоде до того толкал бразильца.

"Это не была красная карточка для Винисиуса. Мы будем подавать апелляцию».

Вратарь толкнул его, а Вини ответил. Это должна была быть желтая для обоих, и это все", - заявил Карло сразу на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что без Винисиуса Реал дожал Валенсию .

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