Манчестер Сити разгромил Вест Хэм, Челси не справился с Кристал Пэлас
В субботу, 4 января, состоялись матчи 20-го тура английской Премьер-лиги.
Прервав в прошлом туре свою неудачную серию победой над Лестером (2:0), Манчестер Сити выиграл второй подряд поединок, разгромив Вест Хэм со счетом 4:1.
"Горожане" вышли вперед на десятой минуте встречи благодаря автоголу Владимира Цоуфала и до перерыва удвоили свое преимущество усилиями Эрлинга Холанда. В начале второго тайма хозяева поля довели результат до разгромного - норвежский форвард оформил дубль, а Фил Фоден записал на свой счет четвертый гол Сити. "Молотобойцы" смогли ответить только результативным ударом Никласа Фюллькруга.
Манчестер Сити, набрав 34 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. Вест Хэм с 23 баллами идет 13-м.
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Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм 20-го тура чемпионата Англии
Манчестер Сити - Вест Хэм 4:1
Голы: Цоуфал, 10 (аг), Холанд, 42, 55, Фоден, 58 - Фюллькруг, 71
Ожидаемые голы (xG): 2.03 - 1.19
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 10 - 17
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 7 - 1
Фолы: 8 - 13
Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Аканджи, Аке (Уокер, 61), Гвардиол - Ковачич (Гюндоган, 61) - Фоден, Де Брюйне, Силва, Савиньо (Макейте, 80) - Холанд (Грилиш, 84).
Вест Хэм: Ареола - Цоуфал, Тодибо (Мавропанос, 53), Килман, Ван-Биссака - Альварес (Ингз, 87), Соучек - Кудус (Гильерме, 72), Пакета, Саммервилл - Фюллькруг.
Предупреждения: Ковачич, Уокер - Фюллькруг.
В параллельном матче Челси продлил свою безвыигрышную серию уже до четырех поединков, не сумев удержать победу над Кристал Пэлас - 1:1.
Подопечные Энцо Марески повели во встрече на 14-й минуте благодаря голу Коула Палмера. Минимальное преимущество "синих" сохранялось практически до конца встречи, но на 82-й минуте Жан-Филипп Матета сумел спасти свою команду от поражения.
Челси с 36 очками расположился на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас занимает 15-е место, имея в своем активе 21 пункт.
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси 20-го тура чемпионата Англии
Кристал Пэлас - Челси 1:1
Голы: Матета, 82 - Палмер, 14
Ожидаемые голы (xG): 1.01 - 1.30
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 6 - 6
Фолы: 9 - 12
Кристал Пэлас: Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Геи - Муньос, Дукуре (Камада, 69), Лерма, Митчелл - Сарр, Эзе (Нкетиа, 87) - Матета.
Челси: Санчес - Гюсто, Ачимпонг, Колвилл, Кукурелья - Фернандес, Кайседо - Нету, Палмер, Санчо (Мадуэке, 87) - Джексон (Гую, 81).
Предупреждения: Колвилл, Фернандес.
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