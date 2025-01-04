iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Борнмут Забарного победил в "украинском дерби" Эвертон Миколенко, Брентфорд разгромил Саутгемптон

Вашему вниманию обзоры матчей АПЛ с участиями украинцев
4 января, 19:15
Брентфорд / Getty Images
Брентфорд / Getty Images

Борнмут в матче 20-го тура АПЛ встретился с Эвертоном.

«Вишни» с первых минут захватили инициативу в матче, и имели достаточно моментов еще до перерыва повести в счете, чего достичь не удалось.

Во второй 45-минутке уровень интенсивности немного спал, однако, коллектив Андони Ираолы все же продолжал доминировать и на 73-й минуте таки вышел вперед.

Единственный гол в матче забил Дэвид Брукс с ассиста Милоша Керкеза.

Илья Забарный и Виталий Миколенко отыграли полный поединок в составах своих команд.

Борнмут - Эвертон 0:1

Гол: Брукс, 73

В параллельном матче Брентфорд встретился с Саутгемптоном.

В первом тайме «пчелы» забили лишь однажды. Еще на старте игры отличился Кевин Шаде с ассиста Микеля Дамсгора.

После перерыва начался бенефис Бриана Мбемо. Камерунец дважды забил и еще дважды ассистировал партнерам в лице Йоана Виссы и Кина Льюиса-Поттера.

Саутгемптон - Брентфорд 0:5

Голы: Шаде 6, Мбемо 62, Мбемо (пен.) 69, Льюис-Поттер, 90+2, Висса 90+4.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут эвертон саутгемптон брентфорд

Статьи по теме

Арсенал Зинченко одержал волевую победу над Брентфордом Ярмолюка Арсенал Зинченко одержал волевую победу над Брентфордом Ярмолюка
Борнмут Забарного спасся от поражения Фулхэму Борнмут Забарного спасся от поражения Фулхэму
Ноттингем легко разобрался с Эвертоном и поднялся на вторую строчку Ноттингем легко разобрался с Эвертоном и поднялся на вторую строчку
"Это разочаровывает, но продолжаем работать": Гвардиола отреагировал на ничью с Эвертоном "Это разочаровывает, но продолжаем работать": Гвардиола отреагировал на ничью с Эвертоном
Помочь журналистам

Видео

НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио
НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Футбол сегодня: Интер - Милан в финале Суперкубка Италии, матч Реала в Кубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
просмотров
Костюк вслед за Ястремской покинула Брисбен
просмотров
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сумасшедшое попадание Леверта
просмотров

Последние новости

Европа16:31
Болт сделал неожиданный прогноз относительно МЮ после матча с Ливерпулем
Европа15:59
Конкурент украинца Крапивцова покинет Жирону
НБА15:20
Триочковая революция в НБА: как Стефен Карри перевернул лигу
Украина15:05
Возлюбленная игрока сборной Украины показалась в откровенном образе
Бокс15:00
"Он вырос в пять раз": Бриедис назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа
Европа и мир14:50
Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
НХЛ08:30
НХЛ: Анахайм разбил Тампу, Айлендерс вырвал победу у Бостона
НБА08:10
НБА: Михайлюк помог Юте победить Орландо, Сакраменто с Ленем одолел Голден Стэйт
Европа07:50
Арсенал определился с судьбой Зинченко в команде
Бокс07:26
Бриедис назвал причину поражения Джошуа в бою с Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK