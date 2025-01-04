Борнмут Забарного победил в "украинском дерби" Эвертон Миколенко, Брентфорд разгромил Саутгемптон

Борнмут в матче 20-го тура АПЛ встретился с Эвертоном.

«Вишни» с первых минут захватили инициативу в матче, и имели достаточно моментов еще до перерыва повести в счете, чего достичь не удалось.

Во второй 45-минутке уровень интенсивности немного спал, однако, коллектив Андони Ираолы все же продолжал доминировать и на 73-й минуте таки вышел вперед.

Единственный гол в матче забил Дэвид Брукс с ассиста Милоша Керкеза.

Илья Забарный и Виталий Миколенко отыграли полный поединок в составах своих команд.

Борнмут - Эвертон 0:1

Гол: Брукс, 73

В параллельном матче Брентфорд встретился с Саутгемптоном.

В первом тайме «пчелы» забили лишь однажды. Еще на старте игры отличился Кевин Шаде с ассиста Микеля Дамсгора.

После перерыва начался бенефис Бриана Мбемо. Камерунец дважды забил и еще дважды ассистировал партнерам в лице Йоана Виссы и Кина Льюиса-Поттера.

Саутгемптон - Брентфорд 0:5

Голы: Шаде 6, Мбемо 62, Мбемо (пен.) 69, Льюис-Поттер, 90+2, Висса 90+4.

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