Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча АПЛ 05.01.2025

Команда Арне Слота явно не сыграла не лучший поединок.

В рамках 20-го тура АПЛ Ливерпуль в статусе хозяев встретился с Манчестер Юнайтед.

В первом тайме манкунианцы показали, что не станут «мальчиками для битья», как кто-то возможно ожидал от них.

Ливерпуль инициативой, конечно, владел, но создал лишь один очень опасный момент и в целом сопернику тоже позволял играть.

Вторая 45-минутка началась для «красных» очень плохо, ведь на 52-ой минуте Лисандро Мартинес неожиданно открыл счет.

Впрочем, радовались гости недолго, ведь на 59-ой минуте Коди Гакпо сравнял, а затем Мохамед Салах вывел вперед хозяев.

Последнее слово в матче, однако, сказал другой африканец из другой команды, а именно Амад Диалло. Ивуариец замкнул прострел с фланга и подарил команде ничью.

За мгновения до финального свистка еще Гарри Магваер мог стать героем "красных дьяволов", но когда Алиссон уже не мог помочь центрбек ударил выше ворот.



Статистика матча АПЛ Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы Гакпо, 59, Салах, 70 (пен) - Мартинес, 52, Диалло, 80

xG: 2.75 - 0.69

Удары: 17 - 12

Удары в створ: 6 - 4

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