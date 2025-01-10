Талант Барселоны выразил желание покинуть клуб

Ансу Фати хочет присоединиться к команде, где делал первые футбольные шаги.

Вингер Барселоны Ансу Фати намерен покинуть клуб.

Как сообщает журналист Фернандо Серрано, испанец чувствует, что вынужден покинуть клуб из-за нехватки игрового времени. «Сине-гранатовые», в свою очередь, не будут препятствовать трансферу.

Фати хотел бы перейти в Севилью. Именно в стане андалусийцев Ансу делал первые футбольные шаги, а после перебрался в академию каталонцев.

В текущем сезоне Ансу провел 8 матчей без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Барса интересуется игроком МЮ.

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