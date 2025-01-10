iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Талант Барселоны выразил желание покинуть клуб

Ансу Фати хочет присоединиться к команде, где делал первые футбольные шаги.
Вчера, 20:35
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати намерен покинуть клуб.

Как сообщает журналист Фернандо Серрано, испанец чувствует, что вынужден покинуть клуб из-за нехватки игрового времени. «Сине-гранатовые», в свою очередь, не будут препятствовать трансферу.

Фати хотел бы перейти в Севилью. Именно в стане андалусийцев Ансу делал первые футбольные шаги, а после перебрался в академию каталонцев.

В текущем сезоне Ансу провел 8 матчей без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Барса интересуется игроком МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд
Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана
Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open
Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоится мужской спринт
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд
Европа23:17
Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана
Теннис22:54
Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open
Европа22:11
Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу
Европа21:41
Боруссия Дортмунд интересуется лидером Спортинга и одноклубником Ярмолюка
Европа20:59
Арсенал отправил своего вингера в очередную аренду
Европа20:35
Талант Барселоны выразил желание покинуть клуб
Европа19:59
Мареска рассказал, кто из игроков Челси может покинуть клуб зимой
Киберспорт19:47
Легендарная киберспортивная организация подписала двух украинцев
Европа19:36
Мичел: Цыганков очень важен для Жироны. Его травмы - серьезная проблема для нас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK