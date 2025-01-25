Реал благодаря хет-трику Мбаппе укрепил лидерство в Ла Лиге

В рамках 21-го тура чемпионата Испании столичный Реал гостил в Вальядолиде. Украинец Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Судьбу противостояния с главным аутсайдером первенства самостоятельно решил Килиан Мбаппе. Француз оформил мяч до перерыва и еще два – после нее. В первом случае он реализовал момент после стенки с Беллингемом, во втором – точно пробил в дальний угол с передачи Родриго, а в добавленное арбитром время реализовал одиннадцатиметровое.

Победа позволила "сливочным" закрепиться в лидерах Ла Лиги. Реал набрал 49 очков и уже на четыре пункта опережает Атлетико. "Матрацники" потеряли очки с Вильярреалом (1:1).

Статистика матча Вальядолид – Реал 21-го тура чемпионата Испании

Вальядолид – Реал – 0:3

Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 0.19 - 1.90

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 6 - 20

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 1 - 7

Фолы: 11 - 12

Вальядолид: Гейн – Перес, Санчес, Торрес, Роса – Тухами, Мартин Риэлвес, Амалла – Санчес, Маркос (Латаса, 79), Силла (Чуки, 86)

Реал Мадрид: Куртуа – Асенсио (Алаба, 68), Чуамени, Рюдигер, Гарсия – Себальос (Модрич, 68), Вальверде (Агуадо Эррера, 90) – Диас, Беллингем, Гоэс (Гюллер, 73) – Мбаппе (де Соуза, 90)

Предупреждения: Мартин Риэлвес, Амалла – Беллингем, Себальос, Мбаппе

Удаление: Мартин Риэлвес, 90 (В, вторая желтая карточка)

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