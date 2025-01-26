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Жирона за три минуты лишилась победы над Райо Вальекано

Команда Мичела дважды пропустила в концовке матча.
Сегодня, 17:02
Райо Вальекано - Жирона / Getty Images
Райо Вальекано - Жирона / Getty Images

В воскресенье, 26 января, Райо принимал дома Жирону в рамках 21-го тура Ла Лиги.

Гости довольно активно начали и уже на 8-й минуте Арно Данжума открыл бы счет, если бы не офсайд. После пропущенного гола инициативой завладели уже футболисты Райо, но игра все равно в целом шла в центре поля.

Второй тайм снова гости начали лучше, Иван Мартин имел неплохой момент забить, но удар был заблокирован. И наконец на 58-й минуте каталонцам удалось открыть счет голом Брайана Хиля.

На 79-й минуте матча на поле появился Виктор Цыганков, но помочь своей команде украинец ничем не смог. Сразу после замену Райо провел удачную атаку и сравнял счет. А еще через две минуты Нтека оформил дубль и принес Райо победу.

В концовке матча Жирона сделала все, чтобы сравнять счет, но кипер хозяев был непробиаем, и девяти минут компенсированного времени все равно не хватило, чтобы забить гол.

Статистика матча Райо Вальекано - Жирона 21-го тура чемпионата Испании

Райо Вальекано - Жирона 2:1
Голы: Нтека, 80, 83 - Хиль, 58

Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 0.92
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 4 - 1
Фолы: 19 - 8

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райо Вальекано Жирона

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