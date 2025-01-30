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Звезда Барселоны приблизился к осуществлению мечты - пару дней назад стал совершеннолетним

Кубарси намерен стать владельцем авто.
Сегодня, 16:55
Пау Кибарси / Instagram
Пау Кибарси / Instagram

Футболист Барселоны и сборной Испании Пау Кубарси получил водительские права.

18-летний игрок прошел обучение, после которого сдал экзамен.

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Кубарси сделал памятные фотографии с инструктор Пау.

Отметим, что 22 января Пау исполнилось 18 лет. С этого возрасте в Испании может управлять автомобилем.

"Я могу подарить себе крутую машину на 18-летие, но сначала мне нужно получить права", - говорил Кубарси.

В текущем сезоне испанец провел 33 матча за Барселону во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду подарил российскому бойцу UFC футболку с автографом.

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