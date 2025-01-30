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Не сдержал эмоций и заплакал: Динамо поделилось трогательными фото прощания с Бущаном

Украинец впервые в карьере сменил клуб.
Сегодня, 13:40
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан сменил клубную прописку. Украинский футболист покинул Динамо перешел в Аль-Шабаб из Саудовской Аравии.

Пресс-служба киевлян показала, как голкипер прощался с бывшими одноклубниками, тренерским штабом и руководством клуба.

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Бущан пообнимался, произнес несколько фраз, а затем заплакал.

В составе киевского клуба Георгий выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины.

Напомним, Бущан попрощался с фанами Динамо после перехода в Аш-Шабаб.

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