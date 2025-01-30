Не сдержал эмоций и заплакал: Динамо поделилось трогательными фото прощания с Бущаном
Украинец впервые в карьере сменил клуб.
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан сменил клубную прописку. Украинский футболист покинул Динамо перешел в Аль-Шабаб из Саудовской Аравии.
Пресс-служба киевлян показала, как голкипер прощался с бывшими одноклубниками, тренерским штабом и руководством клуба.
Читай также: Роналду подарил российскому бойцу UFC футболку с автографом
Бущан пообнимался, произнес несколько фраз, а затем заплакал.
В составе киевского клуба Георгий выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины.
Напомним, Бущан попрощался с фанами Динамо после перехода в Аш-Шабаб.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!