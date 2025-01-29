Бущан попрощался с фанами Динамо после перехода в Аш-Шабаб

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан попрощался с фанатами Динамо в своем Instagram.

По словам Георгия, ему очень тяжело покидать родной дом.

«Мой родной клуб, мои родные болельщики...

Очень трудно подобрать слова, чтобы описать то, что я чувствую сейчас. Мое сердце разрывается от одной мысли о том, что я покидаю свой дом. Команду, которая стала моей семьей. Болельщиков, которые стали моими друзьями».

Также Бущан отметил, что будет помнить каждый день в клубе, в котором он провел 16 лет.

«Хочу, чтобы вы знали: я помню каждый день в клубе, каждого человека, который был рядом и поддерживал меня в трудные моменты. Я бы не стал тем футболистом, которого вы знаете, без помощи своей команды, руководства и болельщиков. Только вместе мы становились чемпионами и испытывали чувство гордости. Только вместе мы чувствовали вкус побед и горечь неудач. Меня нет без вас, и я - всегда буду частью Вас. Потому что мы - семья.

Почти 16 лет пролетело как 16 дней. Помню свой первый день в клубе так же ярко, как и последний... сегодняшний. Вместе с вами нам пора двигаться дальше. Я иду с высоко поднятой головой, зная, что делал все ради ромба на сердце. Я ухожу, зная, что мне подросла достойная замена, которая будет поддерживать ту планку, что мы с вами задали. Я верю в Динамо и буду верить всегда!

Так же, как и верю, что многие мои друзья фанаты, герои, защищающие Украину, вернутся домой с победой Украины. Хотя, к сожалению, многим из них я уже не смогу это сказать...

Я люблю вас. Я люблю Киев. Я люблю Динамо.

Ваш Жора Бущан...», - написал игрок.

Напомним, украинец перебрался в саудовский Аш-Шабаб.

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