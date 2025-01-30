Роналду подарил российскому бойцу UFC футболку с автографом

Криштиану пригласили на бойцовский поединок в Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расширяет круг своего знакомства среди бойцов UFC.

Россиянин Шара Буллет (Шарабутдин Магомедович Магомедов) посетил тренировку Ан-Насра, где встретился с Криштиану.

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Криштиану подрали Шаре футболку со своим автографом.

Россиянин пригласил Роналду на турнир UFC, который пройдет 1 февраля в Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Криштиану провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал три голевые передачи.

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