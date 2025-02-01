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Топ-клуб АПЛ собирается перехватить трансферную цель Вулверхэмптона

Кевин Дансо может оказаться в стане Тоттенхэма.
Вчера, 23:41
Кевин Дансо / Getty Images
Кевин Дансо / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм собирается усилить центр обороны.

Как сообщает Фабрицио Романо, после отказа от Фикайо Томори «шпоры» переключили внимание на Кевина Дансо, который уже был «одной ногой» в Вулверхэмптоне.

«Волки» уже подготовили медицинский осмотр австрийца на завтрашний день, однако после этого в гонку вступил Тоттенхэм, который теперь ведет переговоры с Лансом.

Сумма трансфера может составить примерно 25 млн евро, поскольку, за эти деньги французский клуб был готов отпустить 25-летнего защитника в Вулвз.

Напомним, ранее сообщалось, что Вулверхэмптон хочет приобрести Бражка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Дансо

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