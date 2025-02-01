Топ-клуб АПЛ собирается перехватить трансферную цель Вулверхэмптона

Лондонский Тоттенхэм собирается усилить центр обороны.

Как сообщает Фабрицио Романо, после отказа от Фикайо Томори «шпоры» переключили внимание на Кевина Дансо, который уже был «одной ногой» в Вулверхэмптоне.

«Волки» уже подготовили медицинский осмотр австрийца на завтрашний день, однако после этого в гонку вступил Тоттенхэм, который теперь ведет переговоры с Лансом.

Сумма трансфера может составить примерно 25 млн евро, поскольку, за эти деньги французский клуб был готов отпустить 25-летнего защитника в Вулвз.

Напомним, ранее сообщалось, что Вулверхэмптон хочет приобрести Бражка.

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