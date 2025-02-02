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Не Забарный: Тоттенхэм объявил о переходе центрбека

Обескровленный лондонский коллектив наконец-то усилил линию обороны.
Сегодня, 12:28
Кевин Дансо / Getty Images
Кевин Дансо / Getty Images

"Шпоры" оформили третий трансфер зимы. Тоттенхэм подписал защитник сборной Австрии Кевина Дансо, сообщает официальный сайт клуба.

Лондонцы арендовали центрбека из французского Ланса. Летом "шпоры" будут обязаны выкупить австрийца. На Туманном Альбионе он выступит под 4-м номером.

Отложенный трансфер Дансо обойдется Тоттенхэму в ориентировочно в 25 млн евро. Лондонцы согласовали с центрбеком контракт до лета 2030 года. Ранее "шпорам" приписывали интерес к защитнику сборной Украины Илье Забарному.

К слову, лондонский Челси продал хавбека Казадеи в чемпионат Италии.

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