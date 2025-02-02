Челси отпустил хавбека в Серию A

Чезаре Казадеи продолжит карьеру в чемпионате Италии. 22-летний полузащитник перешел в ряды "гранатовых", сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский Челси продал итальянца ориентировочно за 15 млн евро. "Синие" также получат 25 % от последующей продажи футболиста. Казадеи подписал контракт с Торино на 4,5 года.

Уроженец Равенны воспитывался в структуре миланского Интера. Однако Челси выкупил хавбека еще до дебюта за первую команду "нерадзурри". На правах аренды Казадеи защищал цвета Рединга и Лестера.

В нынешнем сезоне итальянец играл только в кубковых турнирах. Он провел 1 матч в Кубке английской лиги и 5 поединков – в Лиге конференций.

Напомним, ранее Интер арендовал Залевски из Ромы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!