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Реал установил клубный рекорд несмотря на поражение Эспаньолу

Мадридцы владели мячом, но выиграть это им не помогло.
Сегодня, 00:36
Getty Images
Getty Images

В рамках 22-го тура Ла Лиги ]Реал проиграл Эспаньолу .

Несмотря на это, мадридцы установили свой клубный рекорд. Коллектив Карло Анчелотти владел мячом 76% времени, что является лучшим показателем в выездных матчах с сезона-2005/06.

Кроме того, стоит отметить, что по модели ожидаемых голов Реал набрал 1.79 xG, а Эспаньол только 0.31 xG.

Несмотря на поражение «сливочные» все еще идут на первом месте, однако, расстояние между ними и Атлетико лишь один балл.

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