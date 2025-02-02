Манчестер Юнайтед может заключить еще одну сделку с Астон Виллой

Леон Бэйли может отправиться на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед обратил свое внимание на вингера Астон Виллы Леона Бэйли, пишет 90Min.

Напомним, в ближайшее время клубы подпишут аренду Маркуса Рэшфорда, а вот в обратном направлении может поехать ямайский вингер.

Отмечается, что сделка по Бэйли никак не будет связана с переходом Рэшфорда.

Напомним, что сейчас МЮ ведет переговоры по Матису Телю, а также клубу приписывают интерес к Кристоферу Нкунку. Однако скорое закрытие трансферного окна заставляет манкунианцев дейстовать максимально быстро.

В текущем сезоне Леон Бэйли выпал из основного состава. Из 29 игр, ямаец появился в старте лишь в 18 играх. Издание не сообщает, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере, клубы пока ведут переговоры.

Ранее также Манчестер Юнайтед завершил переход Патрика Доргу.

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