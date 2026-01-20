iSport.ua
Рома разорвала контракт со своим игроком

Леон Бэйли не сумел закрепиться в Италии.
Сегодня, 16:15       Автор: Андрей Безуглый
Леон Бэйли / Getty Images
Леон Бэйли / Getty Images

Рома решила раозрвать контракт с Леоном Бэйли, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что 28-летний ямаец присоединился к римскому клубу по арендному соглашению. Рома выплатила Астон Вилле 3 млн евро и имела право выкупа игрока за 22 млн евро.

За полгода в Италии Бэйли провел 11 матчей, в которых отличился лишь двумя ассистами.

Потому руководство "волков" посчитало аренду неудачной и разорвало сделку. Уже сегодня Бэйли должен вернуться в Англию.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик выбыл на значительный срок.

