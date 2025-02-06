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Марсело объявил о завершении карьеры в 36 лет

Бразилец не играл с ноября прошлого года.
Сегодня, 14:30
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images

Бывший футболист Реала и сборной Бразилии Марсело объявил о завершении футбольной карьеры.

36-летний опубликовал видео, в котором сообщил о своем решении.

Последним клубом в профессиональной карьере футболиста был бразильский Флуминенсе, который он покинул в ноябре 2024 года на правах свободного агента. 

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За карьеру Марсело играл также за Реал и Олимпиакос.

Вместе с Реалом он шесть раз выиграл Ла Лигу, пять раз Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. На его счету четыре победы на клубном чемпионате мира, три победы в Суперкубке УЕФА и две - в Кубке Испании.

В составе сборной Бразилии в 2008 году выиграл золото Олимпиады-2008, а также серебро Игр-2012. В 2013 году победил на Кубке конфедераций.

Ранее Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее МЛС, где играет Месси.

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