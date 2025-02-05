Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее МЛС, где играет Месси

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду сравнил чемпионат Саудовской Аравии и МЛС.

По словам португальца, фанаты недооценивают саудовский чемпионат.

"Когда я принял решение приехать сюда, то не думал, что саудовская лига будет расти так быстро. Но я знал, что через год или два она станет первоклассной, как сейчас. Люди ничего не знают о ней, они слишком много говорят.

Хуже ли МЛС саудовского чемпионата? Очевидно. На Саудовскую Аравию смотрят пренебрежительно. Но я знаю, что люди не понимают, о чем говорят… Ее должны оценивать только те, кто выступает здесь", - приводит слова Роналду Marca.

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей за Ан-Наср во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Криштиану признался, хочет ли он сыграть на чемпионате мира-2026.

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