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Роналду признался, хочет ли он сыграть на чемпионате мира-2026

Португалец оценил шансы забить 1000 голов за карьеру.
Сегодня, 14:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о цели забить 1000 голов.

По словам футболиста, ему не нравятся, что люди не ценят его голов.

"Людей беспокоит 1000 голов. Я забиваю много голов, и люди не ценят моих голов, они просто называют остаток. Мне это не нравится. Все должно происходить естественным путем.

Если однажды я проснусь без мотивации... Это лучше, чем думать о соревнованиях в долгосрочной перспективе".

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Роналду рассказал, что хотел бы сыграть на чемпионате мира.

"До него еще так много времени. Я хотел бы сыграть на нем, но я также не одержим этим", - приводит слова Криштиану Marca.

На счету Роналду 923 гола в профессиональной карьере.

Ранее был назван топ-клуб Европы, который может подписать Бражко.

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