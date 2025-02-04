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Срна анонсировал новые трансферы Шахтера

Клуб надеется заменить игроков, которые ушли.
Сегодня, 13:26
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна заявил, что клуб работает над усилением в зимнее трансферное окно.

По словам функционера, он надеется, что команда пополнится несколькими игроками.

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Планируются ли приобретения в ближайшее время? Да, активно работаем над усилением. Надеюсь, у нас получится и вскоре вы все увидите.

Ранее сообщалось, что капитан Шахтера прокомментировал уход Зубкова.

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Источник: ФК Шахтер Донецк

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