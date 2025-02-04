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"Легенда покидает нас": Капитан Шахтера прокомментировал уход Зубкова

Матвиенко оценил вклад украинца в команду.
Сегодня, 10:05
Николай Матвиенко / Getty Images
Николай Матвиенко / Getty Images

Капитан донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал трансфер Александра Зубкова в Трабзонспор.

Защитник опубликовал пост, в котором отметил вклад вингера в команду.

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"Еще одна легенда покидает нас. Нам будет тебя не хватать. Здоровья крепкого, голов много голов и побед. P.S Где мне теперь подстригаться?", - написал Матвиенко.

Зубков является воспитанником Шахтера. Всего в Шахтере Александр провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 результативных передачи. Вместе с командой он выиграл девять трофеев, среди которых четыре чемпионства, четыре Кубка Украины и один Суперкубок. 

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 21 матч, в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

Отметим, что Манчестер Сити купил игрока за 60 млн евро, совершив четвертый зимный трансфер.

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