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Манчестер Сити купил игрока за 60 млн евро, совершив четвертый зимный трансфер

Гвардиола получил усиление.
Сегодня, 07:46
Нико Гонсалес / Getty Images
Нико Гонсалес / Getty Images

Манчестер Сити объявил о подписании полузащитника португальского Порту Нико Гонсалеса.

Стороны заключили контракт до лета 2029 года.

Сумма трансфера игрока составляет 60 миллионов евро с учетом бонусов. Манчестер Сити активировал клаусулу.

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В январе текущего года английский клуб подписал четырех футболистов: защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, нападающего Омара Мармуша и полузащитника Нико Гонсалеса.

В нынешнем сезоне 23-летний испанец Нико Гонсалес провел 29 матчей на клубном уровне, в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Калюжный подписал контракт с украинским клубом.

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