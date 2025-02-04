Манчестер Сити купил игрока за 60 млн евро, совершив четвертый зимный трансфер

Манчестер Сити объявил о подписании полузащитника португальского Порту Нико Гонсалеса.

Стороны заключили контракт до лета 2029 года.

Bienvenue à City, Nico González 🩵 pic.twitter.com/bRkDzz6t6F — Manchester City (@ManCityFra) February 3, 2025

Сумма трансфера игрока составляет 60 миллионов евро с учетом бонусов. Манчестер Сити активировал клаусулу.

Читай также: Последний день трансферного окна: самые интересные переходы

В январе текущего года английский клуб подписал четырех футболистов: защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, нападающего Омара Мармуша и полузащитника Нико Гонсалеса.

В нынешнем сезоне 23-летний испанец Нико Гонсалес провел 29 матчей на клубном уровне, в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Калюжный подписал контракт с украинским клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!