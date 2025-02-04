Манчестер Сити купил игрока за 60 млн евро, совершив четвертый зимный трансфер
Манчестер Сити объявил о подписании полузащитника португальского Порту Нико Гонсалеса.
Стороны заключили контракт до лета 2029 года.
Bienvenue à City, Nico González pic.twitter.com/bRkDzz6t6F— Manchester City (@ManCityFra) February 3, 2025
Сумма трансфера игрока составляет 60 миллионов евро с учетом бонусов. Манчестер Сити активировал клаусулу.
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В январе текущего года английский клуб подписал четырех футболистов: защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, нападающего Омара Мармуша и полузащитника Нико Гонсалеса.
В нынешнем сезоне 23-летний испанец Нико Гонсалес провел 29 матчей на клубном уровне, в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.
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