Назван топ-клуб Европы, который может подписать Бражко

Полузащитник сборной Украины Владимр Бражко может покинуть Динамо.

Как сообщает Футбол 24, услугами футболиста серьезно интересуется Милан.

Сумма трансфера 23-летнего украинца может составить более 25 миллионов евро без учета бонусов.

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В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 25 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался.

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