Трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался

Дячук получил предложение из Испании, но клуб не отпустил.

Защитник Динамо Максим Дячук продолжит карьеру в киевской команде.

Услугами 21-летнего футболиста интересовалась Сарагоса из испанской Сегунды.

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Как сообщает Игорь Цыганык, за несколько часов до закрытия трансферного окна в Испании переговоры по переходу завершены.

Таким образом, Дячук останется в команде до конца сезона. В нынешнем сезоне Максим провел за Динамо девять матчей во всех турнирах.

Ранее Суркис поставил точку в переходе Бражко в клуб из АПЛ.

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