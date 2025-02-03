Трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался
Дячук получил предложение из Испании, но клуб не отпустил.
Защитник Динамо Максим Дячук продолжит карьеру в киевской команде.
Услугами 21-летнего футболиста интересовалась Сарагоса из испанской Сегунды.
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Как сообщает Игорь Цыганык, за несколько часов до закрытия трансферного окна в Испании переговоры по переходу завершены.
Таким образом, Дячук останется в команде до конца сезона. В нынешнем сезоне Максим провел за Динамо девять матчей во всех турнирах.
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