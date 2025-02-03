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Трабзонспор объявил о подписании Зубкова

В турецкой команде теперь трое украинцев.
Сегодня, 17:15
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

Футболист сборной Украины Александр Зубков официально стал игроком Трабзонспора.

Турецкий клуб сообщил о подписании контракта с украинцем.

В составе Трабзонспора выступают Арсений Батагов и Даниил Сикан, который перешел в клуб несколько дней назад.

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Зубков является воспитанником Шахтера. Всего в Шахтере Александр провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 результативных передачи. 

Вместе с командой он выиграл девять трофеев, среди которых четыре чемпионства, четыре Кубка Украины и один Суперкубок. 

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 21 матч, в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

Напомним, Манчестер Сити подпишет полузащитника Порту за колоссальную сумму.

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