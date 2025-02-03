Трабзонспор объявил о подписании Зубкова

В турецкой команде теперь трое украинцев.

Футболист сборной Украины Александр Зубков официально стал игроком Трабзонспора.

Турецкий клуб сообщил о подписании контракта с украинцем.

В составе Трабзонспора выступают Арсений Батагов и Даниил Сикан, который перешел в клуб несколько дней назад.

Читай также: Бражко в Вулверхэмптон: Суркис поставил точку в переходе

Зубков является воспитанником Шахтера. Всего в Шахтере Александр провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 результативных передачи.

Вместе с командой он выиграл девять трофеев, среди которых четыре чемпионства, четыре Кубка Украины и один Суперкубок.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 21 матч, в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

Напомним, Манчестер Сити подпишет полузащитника Порту за колоссальную сумму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!