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Холанд сможет покинуть Ман Сити при одном условии

В контракте норвежца есть специальный пункт.
Сегодня, 17:24
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд может покинуть клуб задолго до завершения своего контракта при одном условии.

Как сообщает El Nacional, норвежец побеспокоился о своих спортивных амбициях при подписании долгосрочного соглашения. Холанд прописал возможность ухода из клуба в случае не выхода манкунианцев в Лигу чемпионов.

Фиксированная сумма, за которую Эрлинг может покинуть стан «горожан» в случае невыполнения спортивных задач остается неизвестной.

Отметим, что действующий контракт 24-летнего форварда будет действительным в течение следующих 9 лет и называется одним из самых дорогих в истории спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити приобрел воспитанника Барселоны за солидную сумму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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