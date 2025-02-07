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Челси оставит Мудрика в заявке на Лигу конференций и добавит туда Палмера

Интересная информация от авторитетных английских источников.
Сегодня, 19:09
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси определился с заявкой на плей-офф Лиги конференций. Сообщает The Athletic.

По данным источника, «синие» не исключили из списка доступных на турнир игрок Михаила Мудрика несмотря на обвинения в допинг-скандале.

В заявку добавят Коула Палмера, Трево Чалоба и зимнего новичка Матиса Амугу.

Отметим, что недавно появлялась информация в английском сегменте Twitter о том, что проба B Мудрика оказалась отрицательной, однако, вся эта информация поступала из крайне ненадежных источников, а от более авторитетных СМИ никаких новостей не было.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси потерял вратаря по интересной причине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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