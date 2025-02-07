Челси оставит Мудрика в заявке на Лигу конференций и добавит туда Палмера
Интересная информация от авторитетных английских источников.
Лондонский Челси определился с заявкой на плей-офф Лиги конференций. Сообщает The Athletic.
По данным источника, «синие» не исключили из списка доступных на турнир игрок Михаила Мудрика несмотря на обвинения в допинг-скандале.
В заявку добавят Коула Палмера, Трево Чалоба и зимнего новичка Матиса Амугу.
Отметим, что недавно появлялась информация в английском сегменте Twitter о том, что проба B Мудрика оказалась отрицательной, однако, вся эта информация поступала из крайне ненадежных источников, а от более авторитетных СМИ никаких новостей не было.
Напомним, ранее сообщалось, что Челси потерял вратаря по интересной причине.
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