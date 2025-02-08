Атлетик спокойно разгромил Жирону с Цыганковым

В рамках 23-го тура Ла Лиги Атлетик встретился с Жироной.

Баски на протяжении в 1 половине встречи уничтожали своего соперника, однако забили впервые только под конец первого тайма. Счет открыл Ойан Сансет.

В компенсированное время к первым 45 минутам Сансет забил еще один мяч. Ойан отличился с 11-метрового удара.

Во втором тайме Жирона не стала играть лучше, а Атлетик хоть немного и сбавил натиск, все равно забил еще один раз. Вышеупомянутый Сансет оформил хет-трик.

Атлетик - Жирона 3:0

Голы: Сансет, 42, 45+2 (пен), 79

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