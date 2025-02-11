Реал вскоре продлит контракт с молодым талантом

Рауль Асенсио получит лучшие условия, а мадридцы уберегут себя от внезапной потери игрока.

Реал Мадрид вознаградит своего воспитанника новым контрактом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вскоре Рауль Асенсио подпишет новое соглашение со «сливочными». 21-летний защитник получит улучшенные финансовые условия.

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Испанский гранд уберет из контракта игрока сумму выкупа в 50 млн евро, а если точнее, то значительно повысит эту сумму, ведь в Испании клаусула является обязательной в контрактах.

В текущем сезоне Асенсио на фоне травм других центрбеков стал часто играть в основе и провел уже 21 матч.

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