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Звезда Арсенала готов покинуть команду ради Реала

Вильям Салиба готов к переходу в Мадрид.
Сегодня, 19:25
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Защитник Арсенала Вильям Салиба готов сменить клубную прописку, утверждает Саша Тавольери.

Считается, что летом мадридский Реал будет искать себе нового центрбека, и француз - их ключевая цель.

Журналист утверждает, что Салиба всегда мечтал играть за Реал, а потому примет любое предложение. Более того, представители клуба уже общаются с окружением игрока.

Главной проблемой может стать сам Арсенал, который не намерен просто так отпускать Салиба. "Канониры" могут потребовать около 100 млн евро за 23-летнего француза.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также планирует летом громкий трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вильям Салиба

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