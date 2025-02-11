Игроку основы Реала грозит тюремное заключение сроком до 5 лет

Рауль Асенсио может сесть в тюрьму за распространение видео сексуального характера с несовершеннолетней.

Игрок мадридского Реала Рауль Асенсио имеет проблемы с законом.

Как сообщает El Confidencial, Асенсио все еще является подозреваемым по делу, которое стало известно обществу 2 года назад. В 2023-м четырех игроков молодежки «сливочных», за которую тогда выступал Рауль, арестовали по подозрению в распространении видео сексуального характера с несовершеннолетней.

Жертвы уверяли, что игрок и его партнеры знали о возрасте одной из девушек и они не давали согласие на распространение материалов.

21-летний испанец делал запрос на прекращение уголовного производства в отношении него, однако, суд Лас-Пальмаса отказал ему в этом. Футболиста также подозревают в распространении детской порнографии, в связи с чем ему грозит от 1 до 5 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что Асенсио продлит контракт с Реалом.

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