Эвертон Миколенко с победой над Кристал Пэлас обошел МЮ и Тоттенхэм

"Ириски" с Виталием Миколенко в старте одержали непростую победу в столице. Правда, первыми мяч в ворота отправили "орлы" - Лерма замкнул навес Дэвенни. Однако гол Кристал Пэлас не засчитали из-за того, что мяч вышел за линию.

Эвертон повел перед перерывом. Это Бету метров с 12-ти реализовал момент после передачи Алькараса. Лондонцы отыгрались на старте второй половины, когда Матета отправил мяч в сетку в атаке вторым темпом после стандарта.

Вырвать победу пытались обе команды. Фортуна, однако, улыбнулась мерсисайдцам. На 80-й минуте Алькарас быстро сориентировался после заблокированной попытки Янга и мощным ударом из пределов штрафной установил окончательный результат.

Эвертон догнал Пэлас по количеству очков (по 30). Оба коллектива опережают Манчестер Юнайтед (29 пунктов) и лондонский Тоттенхэм (27). Кризисные гранды сыграют в воскресенье очный матч.

Статистика матча Кристал Пэлас – Эвертон 25-го тура чемпионата Англии

Англия, Премьер-лига, 25-й тур

Кристал Пэлас – Эвертон – 1:2

Голы: Матета, 47 – Бету, 42, Алькарас, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.66 - 0.76

Владение мячом: 57 % - 43 %

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 6 - 2

Фолы: 9 - 12

Кристал Пэлас: Хендерсон – Ричардс, Лакруа, Гехи (Нкетиа, 86) – Муньос, Хьюз (Камада, 86), Лерма (Уортон, 46), Митчелл (Чилуэлл, 60) – Сарр, Девенни (Эзе, 46)

Эвертон: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко – Гуйе, Гарнер – Линдстрем (Янг, 79), Алькарас (Ироэгбунам, 86), Харрисон – Бету

Предупреждение: Гарнер

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