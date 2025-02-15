iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эвертон Миколенко с победой над Кристал Пэлас обошел МЮ и Тоттенхэм

Команда Дэвида Мойеса продолжила подъем в чемпионате Англии.
Сегодня, 21:29
Виталий Миколенко (справа) / Getty Images
Виталий Миколенко (справа) / Getty Images

"Ириски" с Виталием Миколенко в старте одержали непростую победу в столице. Правда, первыми мяч в ворота отправили "орлы" - Лерма замкнул навес Дэвенни. Однако гол Кристал Пэлас не засчитали из-за того, что мяч вышел за линию.

Эвертон повел перед перерывом. Это Бету метров с 12-ти реализовал момент после передачи Алькараса. Лондонцы отыгрались на старте второй половины, когда Матета отправил мяч в сетку в атаке вторым темпом после стандарта.

Вырвать победу пытались обе команды. Фортуна, однако, улыбнулась мерсисайдцам. На 80-й минуте Алькарас быстро сориентировался после заблокированной попытки Янга и мощным ударом из пределов штрафной установил окончательный результат.

Эвертон догнал Пэлас по количеству очков (по 30). Оба коллектива опережают Манчестер Юнайтед (29 пунктов) и лондонский Тоттенхэм (27). Кризисные гранды сыграют в воскресенье очный матч.

Статистика матча Кристал Пэлас – Эвертон 25-го тура чемпионата Англии

Англия, Премьер-лига, 25-й тур

Кристал Пэлас – Эвертон – 1:2

Голы: Матета, 47 – Бету, 42, Алькарас, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.66 - 0.76
Владение мячом: 57 % - 43 %
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 6 - 2
Фолы: 9 - 12

Кристал Пэлас: Хендерсон – Ричардс, Лакруа, Гехи (Нкетиа, 86) – Муньос, Хьюз (Камада, 86), Лерма (Уортон, 46), Митчелл (Чилуэлл, 60) – Сарр, Девенни (Эзе, 46)

Эвертон: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко – Гуйе, Гарнер – Линдстрем (Янг, 79), Алькарас (Ироэгбунам, 86), Харрисон – Бету

Предупреждение: Гарнер

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Кристал Пэлас Виталий Миколенко

Статьи по теме

Матч между Эвертоном и Ливерпулем закончился массовой потасовкой Матч между Эвертоном и Ливерпулем закончился массовой потасовкой
"Не знаю, какими будут последствия": Тренер Эвертона рассказал о состоянии Миколенко "Не знаю, какими будут последствия": Тренер Эвертона рассказал о состоянии Миколенко
Борнмут с Забарным прошел Эвертон без Миколенко в Кубке Англии Борнмут с Забарным прошел Эвертон без Миколенко в Кубке Англии
Сайнс оценил шансы Феррари на титул после перехода Хэмилтона Сайнс оценил шансы Феррари на титул после перехода Хэмилтона

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Формула 121:56
Сайнс оценил шансы Феррари на титул после перехода Хэмилтона
Европа21:30
Атлетико избежало поражения в Ла Лиге, отыграв весь матч в меньшинстве
Европа21:29
Эвертон Миколенко с победой над Кристал Пэлас обошел МЮ и Тоттенхэм
Европа21:12
Беллингему грозит дисквалификация до 12 матчей - был удален в игре с Осасуной
Европа20:58
Наполи не удержал победу над Лацио в Риме
Бокс20:50
"Только не плачь": Усик отреагировал на поражение Беринчика
20:20
Кубок Украины. Финал восьми: расписание и результаты матчей
Украина20:16
Суперлига: Запорожье дожало Старый Луцк, Днепр обыграл Ровно
НБА20:05
Конкурсы Матча звезд НБА: где и когда смотреть, кто принимает участие
Европа19:59
Трабзонспор украинцев проиграл Бешикташу: Батагов оформил автогол
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK