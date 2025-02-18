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Футбол

Сын легендарного футболиста был вызван в юношескую сборную

Луи Буффон сыграет за команду Чехии.
Сегодня, 17:23
Джанлуиджи Буффон / Getty Images
Джанлуиджи Буффон / Getty Images

Сын Джанлуиджи Буффона Луи получил вызов в юношескую сборную Чехии, пишет iSport.cz.

Матерью 17-летнего футболиста является чешская модель и бывшая супруга Буффона Алена Шередова, а потому Луи имеет итальянское и чешское гражданство.

Федерация футбола Чехии разработала программу привлечения в сборную футболистов, проживающих в других странах, но имеющих связи с Чехией. Приглашение Буффона-младшего - часть этой программы.

17-летний Луи сейчас выступает за молодежную команду Пизы, играющей в Серии Б. Накануне молодого игрока впервые включили в заявку первой команды на матч чемпионата.

Ранее также сообщалось, что легенда Интера ввозглавил итальянский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Буффон

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