Названы потенциальные соперники Александрии и Полесья в отборе Лиги конференций
Украинские клубы начнут путь в еврокубках.
В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Александрия и Полесья узнают своих соперников в еврокубковом турнире.
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Вице-чемпион Украины и житомирский клуб, который занял четвертое место в турнирной таблице, имеют статус несеяных.
Потенциальные соперники Александрии:
- Хайдук (Хорватия)
- Марибор (Словения)
- АЕК Афины (Греция)
- ДАК 1904 (Словакия)
- Проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
Потенциальные соперники Полесья:
- Маккаби Хайфа (Израиль)
- Аустрия Вена (Австрия)
- Арарат-Армения (Армения)
- Академия Пушкаша (Венгрия)
- Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцегоина) – Санта-Колома (Андорра)
Потенциальные соперники Шахтера (в случае проигрыша Ильвесу в квалификации Лиги Европы):
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Брондбю (Дания)
- Викинг (Норвегия)
- победитель пары Валюр (Исландия) – Флора Таллин (Эстония)
- победитель пары Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия)
Жеребьевка начнется в 15:00 по Киеу. Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля.
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