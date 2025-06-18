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Названы потенциальные соперники Александрии и Полесья в отборе Лиги конференций

Украинские клубы начнут путь в еврокубках.
Сегодня, 11:05       Автор: Митя Шитко
Полесье
Полесье

В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Александрия и Полесья узнают своих соперников в еврокубковом турнире.

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Вице-чемпион Украины и житомирский клуб, который занял четвертое место в турнирной таблице, имеют статус несеяных. 

Потенциальные соперники Александрии:

  • Хайдук (Хорватия)
  • Марибор (Словения)
  • АЕК Афины (Греция)
  • ДАК 1904 (Словакия)
  • Проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

Потенциальные соперники Полесья:

  • Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Аустрия Вена (Австрия)
  • Арарат-Армения (Армения)
  • Академия Пушкаша (Венгрия)
  • Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцегоина) – Санта-Колома (Андорра)

Потенциальные соперники Шахтера (в случае проигрыша Ильвесу в квалификации Лиги Европы):

  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Брондбю (Дания)
  • Викинг (Норвегия)
  • победитель пары Валюр (Исландия) – Флора Таллин (Эстония)
  • победитель пары Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия)

Жеребьевка начнется в 15:00 по Киеу. Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. 

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