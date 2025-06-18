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Стали известны потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

"Бело-синие" выступят в отборе еврокубкового турнира.
Сегодня, 10:15       Автор: Митя Шитко
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В среду, 18 июня, в Швейцарии состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов-2025/26.

Участие в жеребьевке примет киевское Динамо, которое выиграло чемпионат Украины.

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Жеребьевка отборочного раунда начнется в 13:00 по Киеву.

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Потенциальные соперники киевского Динамо во втором раунде отбора Лиги чемпионов:

  • Пафос (Кипр)
  • Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун (Мальта)
  • Победитель пары Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)
  • Победитель пары Викингур (Фарерские острова) – Линкольн (Гибралтар)

Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в следующий раунд отбора, а проигравшие команды перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.

Ранее была назван первый соперник Динамо на летнем тренировочном сборе.

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