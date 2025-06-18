Стали известны потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
В среду, 18 июня, в Швейцарии состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов-2025/26.
Участие в жеребьевке примет киевское Динамо, которое выиграло чемпионат Украины.
Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Жеребьевка отборочного раунда начнется в 13:00 по Киеву.
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Потенциальные соперники киевского Динамо во втором раунде отбора Лиги чемпионов:
- Пафос (Кипр)
- Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун (Мальта)
- Победитель пары Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)
- Победитель пары Викингур (Фарерские острова) – Линкольн (Гибралтар)
Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в следующий раунд отбора, а проигравшие команды перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.
Ранее была назван первый соперник Динамо на летнем тренировочном сборе.
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