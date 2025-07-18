Определился соперник Александрии в Лиге конференций
Украинский клуб сыграет против известной команды из Сербии.
Александрия сыграет во втором кваалификационном раунде Лиги Конференций.
Соперником украинской команды будет Партизан, который вылетел от АЕК Ларнака в первом раунде отбора Лиги Европы.
Партизан – серебряный призер чемпионата Сербии сезона-2024/25.
Прошлым летом сербская команда вылетела от Динамо во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с общим счетом 2:9.
Первый матч Александрии и Партизана пройдет 24 июля, а ответный - 31 июля. Первую игру александрийский клуб проведет номинально дома.
Если Александрия не пройдет Партизан, то вылетит из еврокубков.
Напомним, что определился соперник Полесья в Лиге конференций.
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